Scuola di Marcignana, via alla demolizione per la nuova struttura

Sarà completamente demolita per poi essere ricostruita più sicura, più funzionale, più bella. Prende il via il cantiere per la realizzazione della nuova scuola di Marcignana.

Oggi, mercoledì 5 agosto 2020, alla presenza del responsabile unico del procedimento ingegner Roberta Scardigli, del team di direzione lavori Eutecne Srl, è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata i lavori dopo la gara pubblica del Comune di Empoli. Si tratta del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Campigli Srl e e O.L.V. Srl di Empoli.

CANTIERE E IMPORTO DELL’OPERA - A partire da lunedì 10 agosto 2020 la ditta provvederà ad allestire il cantiere ed eseguire le lavorazioni di demolizione.

L’opera ha un importo complessivo di 1.743.255 euro: investimento importante, completamento finanziato con fondi ministeriali del Ministero Istruzione Università e Ricerca per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.

QUANDO SARA’ PRONTA - L'obiettivo è poter entrare nel nuovo plesso scolastico nel settembre 2021, vale a dire a inizio anno scolastico 2021/2022. Le cinque classi e quindi tutta l’attività didattica si sposterà, come accordato con le insegnanti e i genitori, alla SS. Annunziata di piazza Matteotti per il solo anno scolastico 2020/2021. Si tratta di una modifica già sperimentata con successo per la demolizione e il rifacimento della scuola ‘Pascoli’. Il trasloco degli arredi e dei materiali didattici è già avvenuto nei giorni scorsi per consentire la demolizione del plesso scolastico.

IL PROGETTO - Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Marcignana, che avverrà nel terreno attuale. Ma l’area della scuola ‘Dante Alighieri’ di fatto sarà più grande, infatti viene aggiunto un lotto che è stato espropriato per consentire l'ampliamento del complesso scolastico fino a Via Giovanbattista Nardi. La novità è che su questa strada ci sarà l’ingresso alla scuola, lì si trova un piccolo parcheggio in modo da rendere più agevole e sicuro l'ingresso/uscita degli alunni. In corrispondenza dell’entrata sarà realizzata una pensilina che permetterà l'accompagnamento protetto dei bambini al portone.

L'edificio ospiterà 125 alunni. La scelta di ricostruire il plesso scolastico nello stesso luogo deriva dalla volontà dell'amministrazione comunale di mantenere nel tessuto urbano della frazione di Marcignana la scuola non solo come servizio ma anche per il ruolo centrale e sociale che essa rappresenta.

BIOCLIMA e ANTISISMICA - Il progetto prevede caratteristiche architettoniche e costruttive che lo distingueranno come architettura bioclimatica ad elevate prestazioni energetiche ed elevata sicurezza sismica. In particolare verrà realizzato un edificio N-ZEb ad energia quasi zero in classe sismica IV. L`edificio sarà dotato di spazi ampi e luminosi, spazi di connessione flessibili e luoghi per le attività multifunzionali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa