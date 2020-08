Sicurezza, Alberti (Lega): "Via Palazzuolo, cittadini ostaggi di delinquenti, serve l'Esercito"

“È venuto il momento di dire davvero basta: La sicurezza dei cittadini di Firenze deve essere tutelata, non è tollerabile che ci siano zone completamente abbandonate a se stesse - dice il consigliere regionale della Lega di Firenze, Jacopo Alberti - In questo periodo, in cui non sono purtroppo presenti i numerosissimi turisti cui eravamo abituati, le situazioni di degrado e illegalità saltano ancor più all’occhio. Situazioni su cui le amministrazioni di sinistra che in questi anni hanno governato Firenze, ha sorvolato per troppo tempo, senza mai trovare soluzioni adeguate per la cittadinanza. La sicurezza e il benessere dei residenti di Firenze deve essere una priorità. E con la Lega al governo della Regione, lo sarà”.

“Via Palazzuolo, Piazza Santo Spirito, le Cascine, piazza Stazione: sono diventate ‘zona franca’, in cui comandano pusher, vagabondi e immigrati irregolari. Per non parlare del continuo spaccio lungo la tramvia, che non è mai cessato nemmeno in piena emergenza sanitaria. In questo periodo in cui la città è svuotata dai turisti, si sarebbe invece potuto mettere in pratica il piano delle Zone Rosse come era stato disegnato dal Prefetto lo scorso anno, per allontanare definitivamente questi soggetti dalla città, o mandare l’esercito nei luoghi più a rischio. Invece c’è un immobilismo tale che ormai questi delinquenti si sentono liberi di fare quel che vogliono a qualunque ora del giorno e della notte. La sicurezza deve diventare una priorità per tutta la Toscana: con noi ai governo della Regione, sarà attivata subito la legge Tolleranza Zero, che la sinistra ha bocciato nella scorsa legislatura, e chiederemo l’aumento dei soldati di Strade Sicure, non solo per il capoluogo. È evidente - conclude Alberti - che c’è un’emergenza sicurezza che è stata ignorata”.

Fonte: Ufficio Stampa