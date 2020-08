Uniti per Volterra: "Non solo teatro, sull'ospedale siamo all'anno 0"

"Mentre per Volterra, il Pd e la Regione Toscana sono impegnati unicamente per il Teatro in Carcere, sull'ospedale siamo ancora all'anno zero" esordisce Antonella Bassini, coordinatore della Lista Civica Uniti per Volterra.

"Gli investimenti in sanità ci sono, come testimoniano i 5 milioni per il Lotti di Pontedera. Non siamo contrari agli investimenti, ben vengano: ma perchè ancora una volta si agisce in maniera non equa, senza una visione di territorio? Perchè non si trovano alcune centinaia di migliaia di euro per la terapia intensiva al Santa Maria Maddalena, facendo un servizio a tutta la Valdicecina, e pure all'Alta Valdera? La vicenda Covid davvero non ha insegnato nulla?"

Per Bassini "la politica portata avanti da Pieroni e Nardini è fatta di parole, ma con zero sostanza. Cosa è stato fatto in questi 5 anni per Volterra e per la Valdicecina? Purtroppo la Regione ha fatto investimenti in altre aree, relegando la nostra zona forse a sito di intrattenimento per pochi?"

Intanto il capogruppo di Uniti per Volterra, Paolo Moschi ha presentato una interpellanza in Consiglio comunale, nella quale si chiede "come procedono gli scavi archeologici presso la Fortezza Medicea, in vista della realizzazione del teatro stabile". Per Moschi "la fortezza è stata costruita dai fiorentini alla fine del Quattrocento nella parte più sensibile di Volterra, già centro della prima cerchia muraria villanoviana e poi etrusca, area nobile della città: vogliamo capire cosa nasconde la parte interrata adesso, prima che questa cosa ci sia preclusa".

Volterra ad oggi è oggetto di scavi da più parti: la parte storicamente più significativa rimane però l'acropoli, e su questo chiediamo anche alla Soprintendenza di poter monitorare al meglio l'intera area della Fortezza.

Fonte: Lista Civica Uniti per Volterra