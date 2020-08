Imbratta telecamera della caserma dei carabinieri, 39enne in stato di disagio aiutato dai militari

Intorno alle 22 di lunedì 3 agosto, un giovane con il volto travisato dalla mascherina anti covid si è avvicinato alla caserma dei carabinieri di Montecatini e ha oscurato, con una bomboletta spray, una delle telecamere esterne dandosi poi alla fuga.

L'uomo è un 39enne di origine filippina, in grave stato di indigenza avendo perso il lavoro e l'abitazione (cacciato da casa dalla ex compagna e costretto a dormire in auto). Inoltre ultimamente aveva ricevuto anche svariate multe legate al codice della strada. I militari hanno individuato e scoperto l'uomo, appurando che le motivazioni dell'atto vandalico fossero legate allo stato di sofferenza in cui si trovava. Un particolare della sua andatura ha permesso di riconoscerlo nonostante la mascherina.

Una volta identificato e fermato, i militari hanno voluto dargli un pasto decente, cosa che ha ammesso di non fare da diversi giorni, prima di segnalarlo ai servizi sociali per la presa in carico da parte del Comune di Montecatini Terme.