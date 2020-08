Coronavirus, il comune di Siena: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

Gli aggiornamenti relativi ai casi Covid denotano un lieve aumento dei contagi nella nostra Regione.

“Questo non ci deve allarmare – spiegano il sindaco De Mossi e l'assessore alla sanità Appolloni - ma nemmeno possiamo permetterci di sottovalutare la situazione. Il nostro è, quindi, un invito a non abbassare la guardia ed alla prudenza”.

Le regole le conosciamo: lavarsi spesso le mani, usare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto quando non è possibile il distanziamento.

“Il rispetto di questi piccoli gesti può fare la differenza – concludono il sindaco e l'assessore - In questo momento facciamo appello al senso civico che ci contraddistingue. Non dobbiamo abbassare la guardia soprattutto per salvaguardare le persone più fragili che possono rischiare la vita”:

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa