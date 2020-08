Come giudichi la stagione dell'Empoli? Il sondaggio di gonews.it

La stagione dell'Empoli si è conclusa martedì sera al Bentegodi di Verona. La squadra di Pasquale Marino ha pareggiato contro il Chievo e, in virtù della classifica peggiore, è stata eliminata dai playoff. Non andrà in Serie A e resterà in Serie B 2020-21. Ci sono molti rimpianti per l'Empoli, dato che Ciciretti e La Mantia hanno sbagliato un rigore a testa: Ciciretti all'88' sullo 0-0, La Mantia sull'1-0 clivense ai supplementari.

Da questa partita, e dalla fine ufficiale di un 2019-20 particolare, parte la domanda per il prossimo sondaggio di gonews.it: come giudicate la stagione dell'Empoli? Le risposte sono due: positiva o negativa. Se pensate che aver centrato i playoff dopo esser stati nei playout sia un bene o, all'opposto, se credete che questa squadra doveva andare più su del settimo posto, dite la vostra.

Sta di fatto che la piazza empolese ha il morale a terra. I playoff sono stati per alcuni una delusione, uscire con due rigori sbagliati e una prestazione buona non fa bene a nessuno, ovviamente. C'era già una certa disillusione fin dal capitombolo in casa col Cosenza, probabilmente qualcuno si aspettava di più.

L'Empoli adesso è in piena rifondazione. Cambieranno molti giocatori, cambierà di sicuro l'allenatore dato che Marino è a un passo dalla Spal. Sono tanti i profili accostati agli azzurri, su tutti Boscaglia e Dionisi. Intanto si vocifera pure del ds Accardi, i tifosi gli hanno dedicato uno striscione non esattamente accogliente e si è fatto il nome di alcuni sostituti, ma potrebbe restare.

Ora però è tempo di bilanci, quindi come giudicate il 2019-20 azzurro? Potete votare qui sotto o nella colonna di destra in homepage fino a giovedì prossimo, il 13 agosto.