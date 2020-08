Evade dai domiciliari 4 volte in una settimana, una 48enne finisce in carcere

Una 48enne è evasa dai domiciliari ben 4 volte in una settimana e per questo è stata arrestata. La donna era finita agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso alcuni furti.

La 49enne ha finito sempre per essere sorpresa dalle forze dell'ordine. I carabinieri, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice come aggravamento della misura dei domiciliari, la hanno arrestata. La donna si trova ora nel carcere fiorentino di Sollicciano.