Fi-Pi-Li, moto in fiamme dopo incidente mortale

Una moto è andata in fiamme in Fi-Pi-Li nel territorio di Collesalvetti, tra le due uscite dell'Interporto nella carreggiata in direzione Firenze. Il motociclista alla guida è deceduto. Il mezzo ha preso fuoco dopo un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco. Il 118 oltre a inviare delle ambulanze (Pubbliche assistenze di Livorno e Collesalvetti) ha allertato l'elisoccorso. Sul posto la Polstrada per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO