Giacomo Jack Ghidoni arriva con la sua Vespa Piaggio a Calci per raccontare il borgo

Arriverà in Valgraziosa a bordo della sua Vespa Piaggio e racconterà i luoghi, le peculiarità e gli aneddoti più caratteristici di Calci. Giacomo Ghidoni – ma per i suoi oltre 18mila followers semplicemente “Jack” – ha scelto Calci per la sua seconda tappa alla scoperta dei borghi toscani. Dopo l’esordio della scorsa settimana a Peccioli il famoso video blogger ha infatti deciso di esaltare natura, cultura e storia calcesana coniugando innovazione e tradizione nel pieno rispetto del suo stile. Una ventata di modernità a portata di un click capace di invogliare i visitatori e, più in generale, una progressiva ripartenza per tutto l’indotto che ruota attorno al mondo del turismo. Una cartolina nella cartolina per Calci che, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, riceverà un biglietto da visita ancora più speciale. Infatti il borgo della Valgraziosa, oltre a diventare il protagonista dei video racconti del giovane blogger e dei suoi canali social, offrirà l’occasione propizia per fare un piacevole salto nel passato. Grazie a Pemcards, la start-up cascinese ideatrice dell’ omonima app gratuita che permette di spedire cartoline in tutto il mondo direttamente dallo smartphone, i cittadini calcesani potranno inviare fino ad esaurimento copie cartoline disponibili in tutto il mondo per far conoscere il loro paese. Non servono francobolli o stampanti: i “postini” di Pemcards raggiungono tutti gli angoli del mondo con cartoline e pensieri personalizzati. Un’idea immediatamente sostenuta dall’assessorato al turismo del Comune di Calci che ha visto nel progetto dei tre giovani toscani una boccata di aria fresca “e un modo immediato e frizzante per promuovere ancora una volta il nostro paese – ha detto l’assessora al turismo Valentina Ricotta - . Siamo orgogliosi che tra i 4 borghi scelti da Giacomo ci sia proprio il nostro che ha tanto da offrire agli amanti della natura, dello sport e della cultura”. A concludere è il Sindaco Massimiliano Ghimenti: “lo avevamo detto durante il periodo più critico del lockdown e così abbiamo fatto. Quest’ anno tutti gli sforzi e le energie dovevano essere dedicati ad una moderata ma incisiva ripartenza. Per questo, fin da subito, tra le altre cose abbiamo stanziato risorse per favorire eventi e la creazione di voucher turistici che implementassero la presenza di visitatori in paese. Abbiamo sposato fin da subito il progetto di Giacomo e di Pemcards che oltre ad essere un ottimo spot per il territorio ci fornisce un’ulteriore occasione per far conoscere ovunque il nostro borgo. Questa è la dimostrazione che i giovani hanno tanta voglia di fare e che quando trovano stimoli e unità di intenti giusti nascono progetti davvero belli”.

Per seguire l’itinerario di Jack: https://www.facebook.com/GhidoniG

Per approfondire il progetto di Pemcards: www.pemcards.com

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa