Incendio nel locale lavanderia di un'abitazione a Poggibonsi

I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Poggibonsi, in Via Abetone, per un incendio sviluppatosi nel locale lavanderia di un'abitazione. Le fiamme, prontamente domate dai vigili intervenuti, hanno interessato una lavatrice ed un asciugatrice installate nel locale, danneggiando altresì la mobilia presente. Il locale interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati dichiarati momentaneamente inagibili dal funzionario di guardia sopraggiunto sull'evento. Non si segnalano persone coinvolte.