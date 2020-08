La battaglia per la dignità: termina la protesta di Luigi Gariano

Questa lotta ci ha ricordato molte cose, la prima fra tutte è che non abbiamo bisogno di uomini simbolo ma di uomini e donne che si impegnano con atti concreti.

Ci ha insegnato a fare rete. Questo è un grande risultato, frutto di enormi sacrifici e non solo di parole. A settembre ricordiamoci che, in un momento di emergenza, l'assessore Stefania Saccardi ha ritenuto utile andare in ferie.

Dal momento che otterremo questo enorme risultato non dovremmo arretrare di un passo, ma proseguire nella lotta, dentro e fuori la Regione Toscana per chiedere una reale inclusione.

Attraverso una protesta non violenta abbiamo ottenuto 2,5 milioni aggiuntivi che verranno votati nel pomeriggio. E soprattutto dalla settimana prossima parte un tavolo per smantellare le decisioni sbagliate per la vita indipendente da cui è partita la protesta.

"Se non cancelleranno le liste di attesa la mobilitazione riprenderà con ancora più forza. Grazie a chi ha saputo trovare la forza e la capacità di portare avanti questa lotta", ha affermato Luigi Gariano.

Eleonora De Martino