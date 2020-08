Mazzeo su Ciclopista del Trammino: "La 'coerenza' della Lega: prendersi i meriti degli altri"

"In questi due anni e mezzo al governo di Pisa, devo dire che i leghisti hanno dimostrato una certa coerenza: tutto quello che non sono riusciti a fare (parecchie cose!) era "colpa di quelli di prima" ma quando hanno dovuto tagliare qualche nastro (su cose progettate e finanziate, guarda caso, da "quelli di prima"), il merito avrebbero voluto prenderselo loro.

L'ultimo, emblematico, caso è la Ciclopista del Trammino che collega Pisa a Marina seguendo l’antico tracciato del tram su rotaie attivo fino agli anni ’60 e che sarà inaugurata sabato mattina: un progetto da oltre 3 milioni di euro nato tre anni fa (con l'allora giunta di centrosinistra) e finanziato per il 60% per cento con risorse comunali e per la parte restante dalla Regione con le risorse del POR FESR 2014-2020 all'interno del progetto più ampio della 'Ciclopista dell’Arno'.

Ebbene, sapete cosa aveva pensato di fare il Comune? Inaugurarla senza nemmeno invitare la Regione, provando a fare l'ennesima passerella a suon di selfie sui progetti e i risultati frutto del lavoro degli altri. 'Quelli che c'erano prima', per l'appunto. Qui non si tratta di campagna elettorale: qui si tratta di pensare di poter continuare a prendere in giro i cittadini pisani. Io sabato ci sarò, non per ripicca, ma semplicemente perché per noi la mobilità sostenibile è sempre stata, è e sarà una priorità. E i fatti (non le apparenze) sono lì a dimostrarlo.

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo sulla sua pagina Facebook.

