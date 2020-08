Montespertoli investe sull'infanzia aumentando i posti al nido

Nella riunione di Giunta odierna l'Amministrazione Comunale ha deciso di aumentare i posti al Nido Comunale Maria Grazia 'L'Aquilone' fino a raggiungere la capienza massima della struttura rispettando tutte le normative di sicurezza per ridurre il rischio di contagio da Covid19.

A luglio era già stato annunciato un aumento dei posti che permettevano l'accoglienza di 50 bambini per l'anno 2020/21 invece di 46 dell'anno 2019/20, visto l'elevato numero di domande l'amministrazione ha stanziato ulteriori risorse per l'aumento dei posti.

L'Amministrazione ha anche analizzato il trend delle domande di iscrizione che è il seguente:

- 2016/2017: 51 domande;

- 2017/2018: 40 domande;

- 2018/2019: 53 domande;

- 2019/2020: 53 domande;

- 2020/2021: 75 domande.

Siamo quindi passati dalle 51 domande di iscrizione del 2016 alle 75 di quest'anno ed è stato quindi doveroso decidere di investire ancora di più nei servizi all'infanzia per permettere così l'aumento dei posti portando al massimo della capienza il nostro asilo nido: grazie alla manovra di bilancio approvata lo scorso giovedì in Consiglio Comunale, nella quale sono stati stanziati altri 10.000 euro, abbiamo la possibilità di offrire altri 6 posti a tempo corto a chi aveva fatto domanda.

"Quest'anno le domande sono state tantissime e sono in aumento del 50% rispetto alla media degli anni precedenti. Vuol dire che ci sono tante famiglie che vogliono mettere radici nel nostro territorio e di questo non possiamo che essere felici. Abbiamo però il dovere di fare ancora di più per offrire servizi sempre migliori alle nostre famiglie", dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

"Insieme al Sindaco e agli Uffici del Servizio Scolastico ci siamo messi subito all'opera per capire come diminuire ancor di più la lista d'attesa - aggiunge l'Assessore Daniela Di Lorenzo -. Ringrazio gli uffici per il lavoro prezioso perchè accogliere altri 6 bambini vuol dire diminuire ancora la lista d'attesa e offrire un servizio molto utile ad altre famiglie".

Infine, per ridurre ulteriormente la lista d'attesa, il comune erogherà dei voucher e stipulerà apposita convenzione con asili nido privati.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa