Mortale sull'Aurelia, perde la vita un uomo

Incidente mortale lungo la via Aurelia Sud a Pisa, in zona Mortellini. Un trentenne sarebbe deceduto alle 6.30 di questa mattina. L'impatto sarebbe avvenuto tra auto e moto. Si contano anche altri feriti, soccorsi dai sanitari inviati dal 118, nello specifico la Misericordia di Pisa e la Pubblica assistenza del Litorale.

Per quanto riguarda il traffico, è chiuso temporaneamente il tratto lungo la strada statale 1 “Aurelia”, in entrambe le direzioni al km 329,000. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.