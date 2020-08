Ospedale Serristori di Figline: presto un incontro in Regione

In seguito a numerose sollecitazioni, e grazie anche al documento firmato dalle associazioni Avis, Avo, Calcit, Circolo Fanin, Comitato Salvare il Serristori, Croce Azzurra, Croce rossa, Fratres, Il Sorriso di Enrico, Insieme per il Serristori e Misericordia, i Sindaci Mugnai, Benucci e Lorenzini incontreranno la Presidenza della Regione e la Dirigenza dell'Asl Toscana Centro per confrontarsi sul futuro dell'Ospedale Serristori di Figline.

L'incontro si terrà i primi giorni di settembre e sarà un'ulteriore occasione per ribadire le necessità e le urgenze emerse da un confronto con quelle stesse associazioni, che da anni gravitano intorno all’Ospedale Serristori e che svolgono attività nel settore sociosanitario territoriale.

Nei giorni scorsi, i Sindaci e le associazioni avevano infatti sottoscritto (e inviato a Regione e Ausl) un documento molto dettagliato, che fotografa la situazione attuale del Serristori e, in particolare, che elenca i servizi e i reparti attualmente depotenziati o dismessi, sottolineando la necessità e l’urgenza di investire sul personale e sulla struttura per garantire la presenza, sul territorio, di un presidio idoneo a rispondere ai bisogni socioassistenziali dei cittadini.

In quella stessa occasione, inoltre, i tre Sindaci del Valdarno fiorentino avevano ribadito la necessità di un cambio di passo, nell'ottica di ottenere più garanzie e maggiori tutele nei confronti di un presidio di prossimità che, controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo a livello nazionale ed europeo, rischia il declassamento.

"Le continue sollecitazioni hanno reso evidente che le richieste sul Serristori arrivano dalla comunità dell'intera vallata - commenta la Sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai -. È importante, quindi, che la Regione Toscana e in particolare la Presidenza si facciano carico, in maniera diretta, di un questione così urgente per il nostro territorio, perché è doveroso garantire ai nostri cittadini percorsi di cura e di assistenza all'altezza dei loro bisogni. In sede di incontro, quindi, chiederemo chiarimenti su tutele e tempistiche in cui ciò avverrà. Non c'è più tempo da perdere".

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa