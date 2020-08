Patenti e revisioni, le novità per la proroga tra Firenze, Prato e Pistoia

Il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 ha prorogato di sette mesi la validità delle patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 , la Legge di conversione 17 luglio 2020 n 77 e la recente circolare del Ministero dell’Interno hanno introdotto nuove disposizioni.

COSA PREVEDE LA LEGGE: TEMPI E SCADENZE

• le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020

• le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° giugno e il 31 agosto 2020 sono prorogate per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente

• le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020

• i permessi provvisori in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria

• gli attestati sanitari CQC (carta di qualificazione del conducente) e CAP (certificato di abilitazione professionale) restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria

COME FARE LA PRENOTAZIONE PER IL RINNOVO:

Può essere effettuata per le seguenti categorie:

• Revisioni patenti per sospensione da parte della Motorizzazione o della Prefettura

• Patente scaduta prima del 1 febbraio senza proroga

Per le altre tipologie la prenotazione può essere effettuata tre mesi prima della scadenza considerata la proroga disposta dal nuovo regolamento Unione Europea (UE) n. 698/2020 e dalla Legge 77/2020

Per la prenotazione, considerando i tempi di proroga, l’Azienda sanitaria raccomanda vivamente di rispettare i tempi dei tre mesi antecedenti la scadenza per evitare un sovraccarico delle linee telefoniche ed inutili attese. Si consiglia di privilegiare, se possibile, la modalità di richiesta attraverso posta elettronica

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Zona Empolese Valdarno Inferiore

L’appuntamento può essere richiesto telefonicamente tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ai numeri 0571 878030 o 0571 878027 o inviando una mail all'indirizzo: commissionepatenti.montelupo@uslcentro.toscana.it

Zona Firenze, Fiorentina Nord Ovest, Fiorentina Sud Est e Mugello

L’appuntamento può essere richiesto telefonicamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ai numeri 055 6933062 e 055 6939207

o inviando una mail all'indirizzo prenotazionepatentispeciali.firenze@uslcentro.toscana.it

Zona Pistoiese e Valdinievole

per la zona Pistoiese , appuntamento telefonico il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 al numero 0573 353881o inviando una mail all'indirizzo commissionepatenti.pistoia@uslcentro.toscana.it

per la zona Val di Nievole, appuntamento telefonico il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 al numero 0572 928922 o inviando una mail all'indirizzo invalidicivili.montecatini@uslcentro.toscana.it

Zona Pratese

Appuntamento telefonico il lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 0574 805589 o inviando una mail all'indirizzo prenotazionepatentispeciali.prato@uslcentro.toscana.it

Nella richiesta con e-mail deve essere compilato e allegato il modello presente nella sezione dedicata del sito aziendale.

Il cittadino deve indicare i propri dati anagrafici, codice fiscale, contatti, il numero e la tipologia di patente, la data di scadenza, se è stato seguito in precedenza dalla Commissione Medico legale, e le motivazioni della richiesta di accesso: patologia, Revisione Prefettura ( art. 186 – alcol o art. 187 – sostanze), Revisione motorizzazione

A questo link del sito web dell’Azienda Sanitaria è possibile scaricare il modello per la richiesta via mail

Fonte: Asl Toscana Centro