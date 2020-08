Progetti del Cuore, un mezzo per anziani e disabili alla Pubblica assistenza di Campi Bisenzio

Il sostegno alle persone in difficoltà arriva anche in tempo di emergenza a sanitaria. Per garantire i servizi di trasporto a tutte le persone fragili, anziani, bambini e disabili si è tenuta Venerdì 31 Luglio la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di Campi Bisenzio. In questa occasione i “Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, rendono disponibile da oggi un nuovo mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per una durata di due anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

Quest’anno a ricevere il mezzo sarà la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio ODV, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Pubblica Assistenza si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato Venerdì 31 Luglio presso la sede della Pubblica Assistenza.

All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, era presente la Vice Presidente Anna Maria Mazzoni insieme ai consiglieri i volontari e dipendenti, oltre che le famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto verso case di cura, o per le uscite diurne .“Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è uno strumento eccezionale- fanno presente le famiglie durante la cerimonia - che ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze”.

‘’ll mezzo di trasporto per disabili verrà – spiego il Presidente Settimo Lipani - utilizzato nel comune di Campi Bisenzio, in tutta la zona fiorentina e occasionalmente, anche fuori provincia. Servirà per il trasporto di persone diversamente abili e anziani che si recano in ospedale per fare la dialisi. Tra i nostri utenti rientrano anche bambini e ragazzi che si avvalgono del servizio di accompagnamento scolastico’’.

Fonte: Progetti del Cuore