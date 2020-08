Rapinano donna in centro a Pisa, arrestati

La scena della rapina ai danni di una donna che si è svolta in centro a Pisa è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

La rapina è avvenuta stamattina, 6 agosto, all'alba ma i malviventi sono stati subito individuati dalla polizia con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. I due, entrambi senegalesi di 39 e 20 anni, avevano rubato il telefono cellulare a una donna di 32 anni . Per questo due senegalesi di 39 e 20 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e già colpiti da decreto di espulsione, sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata.

La donna stava prendendo la sua bicicletta parcheggiata in uno dei vicoli del centro storico cittadino alle 3.50, quando è stata accerchiata da tre uomini che in un attimo le hanno strappato il telefono cellulare, provocandole nella colluttazione e qualche escoriazione. La scena è stata ripresa dalle telecamere e due dei tre coinvolti sono stati rintracciati poco dopo: uno di loro aveva ancora sulla spalla il segno del morso datogli dalla vittima nel tentativo di difendersi.

Sono in corso le ricerche del terzo complice, che probabilmente si è allontanato con il telefonino.