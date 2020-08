Relazione tra prof e studentessa di 17 anni, la polizia indaga

Ci sarebbero stati dei rapporti di natura sessuale tra un professore di un liceo di Firenze e una alunna di 17 anni. Lo riporta il quotidiano 'La Nazione' in base alle indagini della squadra mobile della questura. La preside dell'istituto si sarebbe rivolta alla polizia dopo aver ricevuto lettere anonime in merito ad atteggiamenti equivoci. Gli investigatori non hanno ancora prove certe. Se così però succedesse, il professore quarantenne finirebbe nel registro degli indagati per atti sessuali con minorenne. Sarebbero stati ascoltati anche i genitori e dei compagni di scuola della minore.