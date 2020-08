Rollo candidato: "Mani libere dai partiti e da chi pensa solo alla carriera"

Mani libere dai partiti. Con la seduta di martedì 4 agosto, si sono chiusi i lavori del consiglio comunale, in attesa del suo rinnovo che avverrà con le elezioni del 20 e 21 settembre. Da ora in avanti non avrò più l'influenza dei partiti. Posso sviluppare liberamente le mie idee e quelle della mia squadra per la città, avendo come unici interlocutori i cittadini.

D'ora in avanti, niente più freno a mano tirato che mi ha legato in questi anni a partiti che pensano troppo spesso solo a se stessi, alle carriere di chi sta ai vertici, per piazzarli di volta in volta tra Regione, Parlamento ed Europa, con stipendi che i cittadini normali si sognano. Partiti litigiosi che piegano i problemi della gente ad interessi di parte, che nulla a che fare con i bisogni dei cittadini. In questo la destra e la sinistra sono uguali.

Ho rispettato e realizzato per intero la parte di programma di mia competenza con i risultati ben noti. Si apre ora una fase nuova, realizzare progetti e corrispondere alle aspettative della cittadinanza senza avere l’influenza nefasta delle segreterie dei partiti, senza le telefonate da Firenze e da Roma da parte di politici che Cascina non sanno neppure dove si trovi sulla cartina geografica.

Questo non significa rifiutare la politica: anzi significa nobilitarne valore e finalità.

Significa rendere finalmente partecipe e responsabile del proprio destino l’intera comunità con decisioni ponderate e condivise, concretezza e umiltà. Significa andare ad incidere su quelle criticità per le quali, in questi quattro anni, causa anche questa pressione asfissiante dei partiti, non è stato possibile intervenire. Significa scegliere e decidere con lungimiranza e competenza sui vari temi caldi che interessano la cittadinanza.

Mani libere dai partiti. Le mie mani sono a disposizione dei cittadini.

Dario Rollo, sindaco reggente di Cascina