Scuole Empoli, lavori estivi per il rientro in classe

A seguito delle linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione che stabiliscono le regole per la riapertura delle scuole in piena sicurezza anti COVID 19, tra cui il distanziamento fisico, inteso come 1 metro, che rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione, L'amministrazione comunale di Empoli ha predisposto una serie di interventi (perizie) da realizzare con la massima urgenza, in modo da avere tutto pronto il 14 settembre 2020, data in cui tutti gli studenti torneranno in classe.

La volontà dell'amministrazione comunale è quella di garantire a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, del territorio comunale di rientrare a scuola in sicurezza e garantendo orari e classi invariate.Per queste ragioni tutte le squadre a disposizione sono al lavoro nei plessi scolastici.

GLI INTERVENTI NEL DETTAGLIO - In particolare gli interventi riguardano ampliamenti delle aule, sistemazioni esterne con la realizzazione di vialetti di collegamento tra il cancello e l'entrata/uscita dei plessi scolastici, adeguamenti al sistema antincendio e all'impianto elettrico.

I lavori sono stati affidati o verranno affidati nei prossimi giorni a ditte diverse per avere contemporaneamente più squadre attive sui vari edifici.

L’importo complessivo degli interventi è di circa € 440.000,00 euro.

I LAVORI EDILI DI AMPLIAMENTO DELLE AULE - Consistono nella demolizione con realizzazione di ‘cerchiatura’ di alcune pareti e costruzione di nuove pareti divisorie in cartongesso che riguardano la scuola primaria di Avane, la scuola dell'infanzia Peter Pan, scuola primaria Michelangelo di Santa Maria, scuola primaria Carducci e scuola primaria di Corniola.

COSTO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - Per circa complessivi € 170.000,00 affidati per una parte alla ditta Vespignani Costruzioni Srl che si è aggiudicata l'accordo quadro per le manutenzioni edili degli edifici comunali e per una parte alla ditta Donati E Damiani s.r.l. che si è resa disponibile a svolgere le lavorazioni nel mese di agosto.

I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI VIALETTI NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE - Verranno realizzati nei prossimi giorni e per tutto il mese di agosto; riguarderanno la scuola primaria "Jacopo Carrucci" di Pontorme, la scuola secondaria di primo grado Vanghetti, la scuola primaria di Corniola, la primaria Carducci, la scuola primaria e dell’infanzia di Serravalle, la scuola dell’infanzia di Cortenuova e la scuola primaria di Cascine con l'obiettivo di garantire alle bambine e ai bambini, uno spazio di attesa confortevole in modo da entrare a scuola a piccoli gruppi. Tali vialetti verranno poi dotati di idonee pensiline così da proteggerli in caso di pioggia.

COSTO E AFFIDAMENTO LAVORI - Anche in questo caso l'ufficio ha predisposto due affidamenti per avere più squadre a garanzia del termine dei lavori per l'inizio del nuovo anno scolastico, per un importo complessivo di € 182.000,00.

INTERVENTI AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ELETTRICI – Agli interventi strutturali descritti si aggiungono quelli relativi agli impianti antincendio e agli impianti elettrici che risultano necessari a seguito degli ampliamenti alle aule che verrann realizzati e alla possibilità di dotare i plessi scolastici di più ingressi e uscite.

L'intervento denominato di “Adeguamento piccole opere antincendio Scuole Comune di Empoli” riguarda in particolare la sostituzione e installazione delle lampade di emergenze, installazione dei pulsanti di emergenza sugli impianti elettrici e la realizzazione di un sistema di segnalazione sonoro in caso di pericolo nei vari istituti, ed è stato aggiudicato alla ditta Montelupo Luce Engineering srl con sede in Montelupo Fiorentino (FI) per una spesa complessiva di Euro 51.716,10. I lavori avranno inizio a partire dalla prossima settimana con ultimazione prevista per i primi giorni di settembre.

Mentre, l'intervento relativo all' "Adeguamento degli impianti elettrici" riguarda gli edifici oggetto di ampliamento e prevede un costo complessivo di circa 35.000,00 la cui perizia è in fase di approvazione e verrà affidata con apposita determina dirigenziale alla ditta che ha in appalto l'accordo quadro della manutenzione degli impianti comunali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa