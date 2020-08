Sinagoga di Pisa da scoprire: domenica visita guidata speciale

Dall'Aron Ha Kodesh del XVI secolo appena riscoperto e restaurato, al Parochet del 1470, fino alla caratteristica volta a padiglione in forma di grande vela gonfiata decorata con motivi geometrici. La Sinagoga di via Palestro racchiude tesori tutti da scoprire e racconta la millenaria comunità ebraica di Pisa. Domenica 9 agosto una visita guidata speciale per conoscere il monumento recentemente riqualificato, che si trova in un edificio del XIV secolo convertito in luogo di culto nel 1595.

L'iniziativa si inserisce nel Jewish Tuscany Summer Tour, un viaggio nella Toscana ebraica fra Firenze, Siena e Pisa. Un turismo di prossimità, fra visite guidate e laboratori durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Sempre nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale. Biglietto a 8 euro comprensivo dell'ingresso, partenze alle ore 16, 17 e 18, durata 60 minuti. Prenotazione consigliata telefonando allo 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo a prenotazionivenezia@ coopculture.it .

Fonte: Ufficio Stampa