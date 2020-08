Sottopasso ciclo-pedonale di piazzale Boccherini, sobria cerimonia per Sant'Anna e il centro

Aperto stamani (6 agosto) il nuovo sottopasso di collegamento fra il quartiere di Sant'Anna e il centro storico di Lucca.

L'amministrazione comunale, con una sobria cerimonia, ha voluto sottolineare l'importanza di questo evento che va a completare il nuovo sistema di circolazione stradale e ciclo-pedonale di piazzale Boccherini, eliminando la frattura fra il più popoloso quartiere della città e il suo centro storico.

“Siamo felici di aprire stamani il sottopasso – ha detto il sindaco Alessandro Tambellini – perché con questa opera, nel suo insieme, sappiamo di avere consegnato ai cittadini qualcosa che migliorerà la qualità della loro vita. Finalmente pedoni e ciclisti, grazie al contemporaneo ampliamento del sistema di piste ciclo-pedonali nel quartiere, si muoveranno dentro Sant'Anna e verso il centro storico in completa sicurezza, senza alcuna interferenza con il traffico stradale. Nello stesso tempo il sistema della nuova rotatoria agevolerà lo scorrimento del traffico veicolare, evitando code ai semafori, con un importante beneficio per la qualità dell'aria”.

Il nuovo sistema rotatoria-sottopasso di piazzale Boccherini, per un costo di 2.400.000 euro, è inserito negli interventi Quartieri Social-Piu, il cui costo complessivo è di circa 8.000.000, finanziati per l'80% con fondi dell'Unione Europea e per il restante 20% direttamente dal Comune. Con queste risorse è stato realizzato il parco pubblico, riqualificato piazzale Sforza e l'ex circoscrizione, proseguita la pista ciclabile di viale Puccini e sarà realizzato il centro civico, dove i lavori strutturali stanno per finire. Con le economie del primo progetto Piu (760.000 euro) sarà riqualificata l'area a verde di via Amendola e piazza dei Caduti nei Lager e saranno realizzate nuove piste ciclabili tra via Ferraris e via Matteotti. Infine, con il nuovo finanziamento della regione Toscana per la mobilità sostenibile pari a 450mila euro, sarà realizzato un percorso sicuro per pedoni e ciclisti (piste ciclabili e marciapiedi) di collegamento fra le aree di intervento Piu Quartieri Social e la città: da via Togliatti, tramite via Rosselli e via Parri, si arriverà in viale Luporini, le cui nuove piste approderanno in piazzale Italia.

“Con gli interventi dei Quartieri Social – ha spiegato Tambellini – abbiamo voluto lavorare sui più grossi quartieri della prima periferia, Sant'Anna, San Vito e San Concordio, interessati che nel corso degli anni da una forte crescita non governata che ha prodotto un tessuto urbano pieno di smagliature. Per questo, per realizzare una prospettiva futura in cui centro storico e periferie abbiano pari dignità e siano sempre più collegati fra loro in unico sistema cittadino, siamo disposti a sostenere le critiche e le polemiche di oggi. Amministrare per noi significa questo: impegnarsi in modo concreto adesso per costruire la città di domani, quella dei nostri figli e dei nostri nipoti”.

Il nuovo sottopasso, dunque, da questa mattina sarà percorribile liberamente da pedoni e ciclisti che si muovo fra Sant'Anna e il centro storico. L'intero sistema rotatoria-sottopasso sarà inaugurato ufficialmente dall'amministrazione comunale all'inizio del mese di ottobre, quando saranno terminate anche le ultime rifiniture.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa