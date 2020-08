Stadio Pistoia, lavori per l'adeguamento statico della tribuna Nord

Allo stadio Melani è in corso la riqualificazione sismica e statica della tribuna Nord. Gli interventi, iniziati nelle scorse settimane, interessano gli stralli, le scale, i parapetti e la copertura della struttura. Per portare a termine queste opere di consolidamento statico, l'Amministrazione comunale ha previsto un investimento di 150.000 euro.

Al momento è in corso, quindi, una prima fase di lavori, che interessa la tribuna Nord. In particolare, l'intervento è volto al consolidamento strutturale della tribuna stessa, a cui dovrà seguire una seconda fase d'intervento consistente nell'esecuzione delle opere di miglioramento sismico.

Nel dettaglio verranno rinforzati alcuni dei profilati metallici costituenti la struttura della tribuna oltre a tutti i parapetti, al fine di rendere agibile la zona della curva nord compresa dall'arrivo delle scale fino al campo di gioco. La tribuna Nord, meglio conosciuta come 'Curva Nord', sarà restituita ai tifosi in tempi compatibili con la stagione sportiva.

L'intervento in corso si aggiunge a quelli già completati lo scorso anno per una spesa di quasi 400.000 euro, frutto della volontà dell'Amministrazione comunale di mettere mano all'impianto sportivo per risolvere gli annosi problemi dello stadio Melani e ottemperare così alle disposizioni ministeriali sulla sicurezza negli impianti sportivi e alle prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nel 2019 si era intervenuti per il miglioramento sismico della tribuna ovest e il potenziamento dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco, richiesto dalla Lega. Inoltre, sono state sistemate 2113 nuove sedute numerate ed eseguite verifiche sul funzionamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori dello stadio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa