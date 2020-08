Striscione contro Don Biancalani alla sede Arci Torre Giulia

Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia) questa sera, 6 agosto, presenterà il suo libro 'Disobbedisco e accolgo' presso il Circolo Arci Torre Giulia a San Romano (Montopoli in Val d'Arno).

Davanti alla sede del circolo, un gruppo di estrema destra nella notte scorsa, ha affisso uno striscione contro il parroco che accoglie i migranti. Sullo striscione c'è scritto 'Don Biancalani Not Welcome' in riferimento all'impegno che Don Biancalani profonde con i migranti.

Sui social si legge: "Hanno paura di un prete e di un libro. La cultura li terrorizza".