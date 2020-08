Tentata rapina in via Vittorio Emanuele a Firenze

Due uomini col volto coperto da caschi integrali, uno armato di pistola e l'altro di coltello, sono entrati ieri sera, 5 agosto, in un minimarket di via Vittorio Emanuele II a Firenze. I due hanno minacciato il proprietario con le armi in pugno chiedendogli di consegnare il denaro in cassa. Di fronte al rifiuto del commerciante, sono fuggiti portando via quattro bottiglie di alcolici.

Sull'episodio, accaduto intorno a mezzanotte, sono in corso indagini da parte della polizia che è intervenuta sul posto.