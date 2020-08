Ubi Banca, Gaetano Micciché nuovo Ad in vista del passaggio a Intesa Sanpaolo

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla cooptazione del Dottor Gaetano Micciché come Consigliere e alla sua nomina quale Consigliere Delegato e Direttore Generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di UBI Banca.

A seguito dell’invito della Capogruppo Intesa Sanpaolo a rimanere in carica sino alla prossima Assemblea che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria di UBI Banca per il 16 ottobre p.v., nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili, ponendo all’ordine del giorno le seguenti delibere:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci ai sensi dell’art. 147-ter del TUF e 23 dello Statuto sociale di UBI Banca;

2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale di UBI Banca; determinazioni inerenti e conseguenti;

con riserva di integrare, se del caso, tale ordine del giorno con ulteriori materie che fosse necessario sottoporre all’assemblea di UBI Banca.