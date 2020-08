Volterra Capitale della Cultura, online il dossier di candidatura e il sito volterra22.it

Da oggi Volterra diventa Volterra 22, mettendo on line il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2022, consegnato nei giorni scorsi al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nello stesso tempo cambierà anche il sito di riferimento: all'indirizzo web www.volterra22.it oltre al progetto di candidatura, si potranno trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti e le iniziative che la città sta mettendo in atto in vista del 2022.

La scelta di rendere disponibile liberamente il dossier a tutti è dettata da criteri di trasparenza e inclusività.

Come ha dichiarato il Direttore della candidatura di Volterra 22 Paolo Verri "Da oggi migriamo dal sito Volterra 2021 al sito Volterra 22. Dopo aver consegnato il dossier al MiBACT abbiamo deciso di pubblicarlo nella logica della trasparenza e della collaborazione che ha contraddistinto tutto il percorso di candidatura. Quello di Volterra è stato sempre un libro aperto: niente è stato scritto dagli esperti, tutto discusso e realizzato con i cittadini, specie dai giovani, che non sono i timidi destinatari di una politica ma i coraggiosi portatori di una visione nuova per tutte le aree interne d’Italia. Da oggi, Volterra 22 è uno spazio dove ri / scrivere il futuro del territorio, magari usando una Lettera 22, la meravigliosa macchina per scrivere ideata dal più grande utopista italiano del 900, Adriano Olivetti. Nelle prossime settimane continueremo a presentare i diversi ambiti che compongono il dossier con grandi ospiti che costituiscono una vera e propria anticipazione delle attività previste per il 2022. Buona lettura a tutti, buona scrittura di futuro a chiunque vorrà contribuire a fa crescere Volterra e gli oltre 50 comuni che si sono ri/trovati insieme per la sfida della ri/generazione umana."

Il dossier è già stato reso disponibile alla stampa nei giorni scorsi.

Da oggi è anche scaricabile all'indirizzo https:// volterra22.it/wp-content/ uploads/Dossier_Volterra.pdf

Fonte: Ufficio Stampa Volterra 22