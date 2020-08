Ztl Firenze, Lega: "Apertura con scarso coraggio"

In merito alla parziale apertura della ztl fiorentina, il Capogruppo della Lega Federico Bussolin parla di scarso coraggio.

“Da mesi chiedevamo l’apertura della ZTL - dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin - perché in tempi di emergenza servono misure drastiche per sostenere il commercio locale, e le piste ciclabili con i monopattini non bastano”.

“Istanza accolta a metà - continua - in quanto la finestra proposta servirà ad anticipare al massimo gli aperitivi, mentre i nostri esercenti necessitano di una apertura dalle 11:00, lasciando così respiro al carico scarico merci. Occorre infine rinnovare gli accordi con i garage privati, aumentando i posti auto disponibili”.

“L’amministrazione deve avere coraggio - conclude Bussolin - perché non è tempo per le mezze misure come quella attualmente avanzata da Nardella”.

Fonte: Ufficio Stampa