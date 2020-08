Ztl Vinci istituita in via Roma, sosta per residenti ed esercizi commerciali

L'Amministrazione Comunale di Vinci comunica che con delibera di giunta è stata istituita la zona a traffico limitato in Vinci capoluogo, che interessa via Roma, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Piumati fino a piazza Guazzessi.

“La ZTL è istituita in modo permanente ed è compresa nell'azione di riqualificazione dell'area che questa amministrazione intende portare avanti, mantenendo l'impegno preso con la cittadinanza - fa sapere Mila Chini, assessore comunale con delega alla Polizia municipale - La zona ha altresì un'indubbia vocazione commerciale e turistica e quindi è precipuo interesse di questa amministrazione garantire la sicurezza dei pedoni che vi accedono”.

Ztl Vinci, le disposizioni

Con l'istituzione della ZTL viene vietato l'accesso h24 ai soggetti non autorizzati, a eccezione dei mezzi di soccorso. La sosta viene permessa ai residenti nei posteggi indicati sul lato destro, al contempo è fatto divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato sinistro.

Per gli esercizi commerciali e i loro fornitori è consentita la sosta, nelle aree delimitate, mediante esibizione del disco orario per un tempo massimo di 30 minuti.

I cittadini residenti riceveranno una comunicazione da parte del Comune, contente la modulistica e tutte le informazioni utili al fine dell'ottenimento del permesso di accesso.

Si precisa che il permesso sarà rilasciato ad ogni cittadino ivi residente, se proprietario di automezzo, dall'URP sede di Vinci. Basta recarsi presso l'ufficio negli orari di ricevimento al pubblico (martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 13), muniti di carta d'identità in corso di validità e di libretto di circolazione.

Il permesso sarà emesso sul momento e ha validità fino al 31 dicembre 2023. Le nuove disposizioni saranno vigenti con l'apposizione di idonea cartellonistica nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa