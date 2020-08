Abbandono rifiuti, dieci multe in pochi giorni a Capannoli

Dieci multe in pochi giorni, tra fine luglio ed inizio agosto, di importo pari talvolta a 50,00 Euro, altre a 100,00 Euro. Questo il bilancio dell’attività degli agenti di polizia locale che stanno svolgendo una serie di controlli per tenere ancora più puliti i paesi di Capannoli e Santo Pietro Belvedere e identificare coloro che, nonostante il sistema di raccolta differenziata, lasciano sacchetti o rifiuti ingombranti vicino alle campane del vetro o ai cestini stradali. Alcune violazioni sono state contestate direttamente sul posto dagli agenti della locale che hanno trovato i cittadini intenti a lasciare il sacchetto in luoghi non appropriati; per altri abbandoni, invece, è stato possibile risalire ai trasgressori controllando i rifiuti.

“L’impegno nel rispetto dell’ambiente e sulla raccolta differenziata, contro l’abbandono rifiuti non si ferma” commenta l’assessore Marco Cecconi, con delega specifica alla raccolta differenziata, che prosegue “Alcuni cittadini continuano a smaltire in maniera errata i rifiuti ed addirittura ad abbandonarli; noi continueremo a sanzionare chi abbandona i rifiuti”. Si ricorda che la Stazione ecologica è aperta regolarmente nel mese di agosto, tranne la domenica, prenotando lo smaltimento telefonicamente allo 0587 606673 – 606612 - 606611.

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa