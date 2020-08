Alberto Angela porta la Ceramica di Montelupo su Rai1

Montelupo Fiorentino mette in mostra su Rai1 i pezzi più importanti della sua tradizione, quelli realizzati in ceramica. Domani, sabato 8 agosto, andrà in onda nella trasmissione 'Passaggio a Nord Ovest', condotta da Alberto Angela, un servizio dedicato appunto alla Ceramica di Montelupo. Il servizio è stato realizzato dalla regista Daniela Franco, la trasmissione andrà in onda intorno alle ore 15.30. Come è noto Montelupo Fiorentino fu uno dei più importanti centri di produzione della ceramica nel Rinascimento, non solo nella penisola italiana, ma anche dell'intero Mediterraneo. Un importante patrimonio storico-artistico che avrà una prestigiosa vetrina nazionale per frasi conoscere e farsi apprezzare anche oltre i confini della Toscana.