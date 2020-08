Arrestati corrieri della droga: trasportavano a Prato oltre 100 ovuli di eroina

Quattro corrieri della droga nigeriani sono stati arrestati dalla polizia a Prato, nei pressi delle stazioni ferroviarie dove i pusher arrivano per rifornire il capoluogo pratese di consistenti quantità di eroina. Sono stati sequestrati 108 ovuli con più di 1.100 grammi di stupefacente. I quattro sarebbero tutti irregolari in Italia: si tratta di tre uomini con precedenti specifici, di età compresa tra i 28 e i 33 anni, e una donna di 25 anni incensurata.

Alcuni di loro arrivavano dal Nord Italia e portavano in corpo numerosi ovuli: grazie agli esami radiografici svolti in ospedale, la polizia ha scoperto che gli uomini tenevano lo stupefacente nell'intestino, per un totale di 59 ovuli, poi espulsi fisiologicamente, con eroina per quasi 580 grammi, mentre la donna veniva sorpresa nascondere i 49 ovuli di cui era in possesso nel reggiseno ed in una bottiglia di succo di frutta, per un totale di quasi 530 grammi di droga.