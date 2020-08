Calenzano, riapre il sottopasso in via Vittorio Emanuele

Rispettati totalmente i tempi per la riapertura del sottopasso di via Vittorio Emanuele a Calenzano, il cui cantiere è stato rimosso ieri sera.

I lavori, a cura di Autostrade, erano iniziati il 4 maggio, subito dopo la riapertura delle attività e il cronoprogramma prevedeva la riapertura proprio il 7 agosto.

Il sottopasso è stato sistemato, adeguandolo alla normativa antisismica, un lavoro in progetto da tempo, per il quale si è prima aspettato l’apertura del nuovo ponte sulla Perfetti-Ricasoli, proprio per dare un’adeguata viabilità alternativa.

Poi i lavori, che sarebbero dovuti partire a marzo, si sono fermati a causa del blocco delle attività e soprattutto degli spostamenti della manovalanza, che proveniva proprio dalla Lombardia.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa