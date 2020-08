CCN San Miniato, Patrizia Manetti lascia la presidenza: le succede Edi Gori

L'associazione Centro Commerciale Naturale della città di San Miniato ha appena rinnovato la composizione del proprio Consiglio Direttivo.

Il cambio al vertice avviene dopo oltre un decennio nel quale Patrizia Manetti, presidente in carica fin dalla costituzione nel 2009, ha portato avanti con passione l'attività di questo sodalizio.

La nuova presidente eletta è Edi Gori, titolare del centro estetico Rilassamente.

Del Consiglio Direttivo fanno parte inoltre il vicepresidente Gilberto Rossi (Ristorante Pepenero), il segretario Alessio Guardini (Casa Vacanze Nonna Norma) ed i consiglieri Caterina Malvezzi (Caterina Malvezzi Creazioni), Maria Grazia Zoni (Osteria L'Upupa), Andrea Bianchi (Vivo Bio) e Andrea Falaschi (Macelleria Falaschi).

"La squadra così composta è ben amalgamata per rappresentare i diversi settori commerciali ed è pronta a lavorare con entusiasmo insieme alle numerose attività presenti nel centro storico, dalle storiche botteghe alle recenti nuove aperture di giovani imprenditori che hanno scommesso su San Miniato.

La città ha visto negli ultimi anni una considerevole crescita del tessuto economico e mai come adesso è importante che vi sia un punto di riferimento collettivo capace di raccogliere le buone idee e farne progetti concreti di crescita futura.

Il nuovo Consiglio vanta nei suoi membri esperienza e conoscenza della realtà sanminiatese ma conterà molto sulla collaborazione, il confronto e il dialogo tra i commercianti e l'amministrazione, la Fondazione San Miniato Promozione e le associazioni, senza dimenticare le esigenze dei residenti e il contatto con le frazioni".

Fonte: Ufficio stampa