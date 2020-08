Ha chiesto soldi per il parcheggio, ma a un poliziotto in borghese: per questo è stato multato e denunciato. Protagonista un giovane di origini ghanesi a Porta al Borgo a Pistoia. Ha avivcinato un automobilista chiedendo soldi, ma si trattava di un poliziotto che lo ha riconosciuto come autore di un furto avvenuto a luglio. In quel caso il giovane sgonfiò le ruote del malcapitato automobilista che aveva rifiutato di dargli soldi.