Controlli della polizia, quattro cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia

L'intensificazione delle attività di controllo del territorio svolte in applicazione di quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, sta producendo dei rilevanti risultati in termini di prevenzione.

I controlli, effettuati soprattutto nelle aree della città che sono state oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, unitamente al monitoraggio delle telecamere cittadine, hanno permesso non solo di arrestare, in flagranza di reato, due cittadini senegalesi che si erano resi responsabili di una rapina ai danni di una donna, ma anche di fermare e controllare oltre 200 persone.

Nell'ambito di questi controlli due cittadini senegalesi e due cittadini tunisini, con gravi precedenti di polizia, sono stati espulsi dal territorio nazionale ed accompagnati presso i centri di Torino e Gorizia per essere poi rimpatriati. Per i due cittadini senegalesi sono in corso accertamenti per verificare se possano, anche, essere gli autori delle numerose spaccate con un tombino che tengono in allarme i commercianti pisani.

Fonte: Questura di Pisa