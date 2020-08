Covid, in Mugello presto riattivati i tamponi 'Drive through'

Saranno ripristinati presto a Borgo San Lorenzo i tamponi Covid-19 “Drive Through”. Ne hanno richiesto la riattivazione all'Azienda Usl Toscana Centro il presidente della Società della Salute e i sindaci del Mugello in seguito ai recenti casi Covid riscontrati sul territorio.

Dalla collaborazione tra amministratori mugellani e Azienda sanitaria, la decisione che consente di agevolare chi deve sottoporsi al tampone - circa 100 persone -, con la possibilità di poterlo effettuare nel territorio e in tutta sicurezza con la modalità “Drive through”, senza doversi recarsi al presidio sanitario di San Salvi a Firenze.

Con questa modalità, la persona interessata raggiunge il punto prelievi drive through con la propria auto, nel giorno e nell’orario concordati, seguendo il percorso indicato da adeguata segnaletica. Dopo le operazioni di identificazione, il personale sanitario effettua il tampone direttamente dal finestrino.

Fonte: Sds Mugello