Degusta Ortimino, i sapori della terra dalla fattoria alla tavola

Quando si dice dalla terra alla tavola: Degusta a Ortimino è quello che mancava tra le novità del 2020. Inaugurato a fine luglio, Degusta è un locale che nasce come vendita diretta di vini, salumi e olio extra vergine d'oliva dell'azienda agricola Le Fonti a San Giorgio di Montespertoli (Via Colle San Lorenzo 16)

Da Degusta, in via Volterrana Sud 94 a Ortimino, oltre ad acquistare tutto l'anno i prodotti de Le Fonti a San Giorgio potrete anche assaggiarli. Tutto a base di prodotti genuini di qualità e del territorio (come i salumi prodotti senza conservanti con le carni provenienti dall'allevamento di maiali allevati allo stato brado nel bosco dell'azienda). Puoi scegliere un ottimo aperitivo a base di taglieri, schiacciate e panini o provare le tante scelte nel menù. Da settembre Degusta sarà aperto anche a pranzo.

Per la stagione estiva Degusta offre oltre agli ampi spazi interni anche il cortile esterno con tavolini, divanetti, botti e sgabelli in una cornice in pieno stile toscano, che si integra perfettamente con le campagne di Montespertoli. L'ambiente è curato e piacevole da vivere, specialmente al tramonto all'esterno durante l'estate.

Cosa si mangia al Degusta?

Semplice: i prodotti dell'azienda agricola Le Fonti a San Giorgio e del territorio circostante. Oltre ai classici ma inconfondibili taglieri di salumi e formaggi, potete personalizzare il vostro panino o la vostra schiacciata con affettati, formaggi, salse e verdure biologiche sempre prodotte 'in loco'. Per gli amanti dei piatti tipici toscani, potete trovare anche il panino con il lampredotto e la trippa. Per concludere degnamente, una proposta di dolci come i cantucci fatti in casa da inzuppare in un bicchiere di vinsanto, torte e crostate.

I vini prodotti nella azienda agricola di Montespertoli Le Fonti San Giorgio sono biologici interamente prodotti e imbottigliati all'origine: tra le varietà disponibili, il Chianti, il Chianti riserva I Fossili, alcuni IGT Toscani come il bianco Dolico, il rosè Vanesio e il Rosso Ruscolo per concludere con passiti e grappa.

Oltre al vino produciamo anche i salumi. Provengono dal nostro allevamento di maiali allevati in maniera naturale, che vivono allo stato brado nel bosco dell'azienda agricola. Salumi prodotti con cura, genuini e senza conservanti.

Se Degusta è la novità del 2020 l'agriturismo Le Fonti a San Giorgio è una realtà ben più consolidata sia per l'ospitalità che per la ristorazione, qui troverete un ristorante con menù alla carta immersi nella bellissima campagna toscana tra le colline di Montespertoli. A Le Fonti a San Giorgio potrete pranzare o cenare circondati da una cornice naturale stupenda data dai nostri vigneti.

DEGUSTA

Via Volterrana Sud 94, 50025

Località Ortimino-Montespertoli (FI)

Tel. 0571644326

Aperti dalle 17 alle 23

Chiusi il 14, 15 e 16 Agosto

@degustalefonti

facebook.com/degustalefonti/