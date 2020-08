Esplosione in un negozio a Livorno, si pensa ad un atto doloso

Esplosione e incendio all'interno del negozio 'Il mercatino' di via Garibaldi a Livorno questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno. All'arrivo della squadra l'incendio era già stato spento con l'uso di estintori. La squadra dei vigili del fuoco ha quindi provveduto ad eliminare il fumo residuo con motoventilatore ed a mettere in sicurezza il luogo. Due persone, la titolare e un dipendente, entrambi di nazionalità cinese, sono state soccorse per aver inalato fumo, e in seguito sono state accompagnate in ospedale per lieve intossicazione. Sul posto anche la polizia che non esclude la pista dolosa.

Dalle testimonianze raccolte, fra cui quelle dei commercianti, sembra che una persona, camuffata con berretto e vestiti di tipo invernale, si sarebbe avvicinata al negozio e avrebbe lanciato all'interno una scatoletta da cui si sarebbe originato lo scoppio, dunque si è allontanato a piedi pochi secondo dopo l'ìesplosione. Forse nella scatola vi era materiale incendiario.

Nessun danno strutturale ma solo limitati danni da calore e fumo nella parte del negozio che affaccia su via Garibaldi. L'esercizio commerciale è situato in una strada a ridosso del centro storico dove ci sono altri negozi, uffici e molte abitazioni. La polizia sta indagando.