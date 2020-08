Festa provinciale della Lega a San Vincenzo: presente Salvini e non solo

La Segreteria provinciale della Lega Salvini Premier Livorno comunica l' ultima e definitiva rettifica al programma ufficiale della "Festa provinciale della Lega Salvini Premier Livorno" edizione 2020 che si terrà nell' "area feste" di San Vincenzo (Livorno) nei giorni 7, 8 e 9 Agosto p. V..

La principale variazione al programma è data dallo spostamento, dal giorno 7 al giorno 8, della presentazione ufficiale di tutti i candidati toscani alle Regionali 2020 dei quali verranno svelati i nomi da Matteo Salvini e Susanna Ceccardi.

La manifestazione vedrà presenti ospiti quali il Segretario federale Lega Sen. Matteo Salvini, l' Europarlamentare e Candidata alla presidenza della Regione Toscana On. Susanna Ceccardi, il Vice Segretario federale Lega On. Andrea Crippa, il Segretario federale Lega Giovani On. Luca Toccalini, il Capogruppo del gruppo Lega alla Camera dei Deputati On. Riccardo Molinari, l' On. Vannia Gava già Sottosegretario all' Ambiente e molti altri tra Senatori, Deputati, giornalisti e rappresentanti di prestigiose associazioni di categoria quali F.I.B.A. e l' Altritalia Ambiente.

La festa alternerà dibattiti su tematiche quali Legislativo, Economia, Ambiente-Turismo, Giovani, etc. (organizzati nel tardo pomeriggio delle tre giornate) a serate di intrattenimento politico (che avranno inizio alle ore 21:00). Da sottolineare quella del giorno 7 Agosto, durante la quale verranno ufficialmente presentati a stampa e pubblico tutti i candidati alle Regionali di Toscana 2020 e quella dell' 8 Agosto che vedrà presenti contemporaneamente Matteo Salvini e Susanna Ceccardi e, come sopra indicato, tutti i candidati alle regionali 2020.

In occasione della tre-giorni leghista, il pubblico potrà fruire di bancarelle nelle quali reperire cibo e di gazebo nei quali tesserarsi a Lega Salvini Premier e acquistarne i gadget.

Con la suddetta, si dà altresì comunicazione che il Sen. Matteo Salvini, in occasione della sua presenza il giorno 8 Agosto alla Festa provinciale, effettuerà una ulteriore sosta a Castiglioncello della quale vi indicheremo dettagli entro la giornata di domani.

Fonte: Ufficio stampa