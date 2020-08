Fondo di garanzia per le Pmi toscane, 76mila richieste

Continua il monitoraggio della situazione economica e sociale in ambito regionale attivato dalla Prefettura di Firenze con il Protocollo stipulato lo scorso 8 maggio.

I dati forniti da Banca d’Italia al 3 agosto scorso sono i seguenti, dalla data di entrata in vigore del DL (17.3.2020) al 4.8.2020. Firenze ha il maggior numero di richieste (oltre 18mila) con 355 milioni di euro finanziati. Il totale per la Toscana è di 1,3 miliardi, per 66mila richieste giunte da 76mila imprese. Le richieste di finanziamento fino a 30mila euro sono state 66.769 (l'86,92% del totale), con un importo finanziato di 1,3 mld (il 26,33% del totale), e un importo medio di 19.552 euro (il 30,29%).

Fondamentale in questa fase è mantenere la ripresa economica, garantendo l’accesso al credito da parte delle imprese.

Non va, infatti, sottovalutato che il momento di fragilità delle aziende, determinato dalla mancanza di liquidità, favorisce il rischio di infiltrazioni criminali e di ricorso a forme illegali di credito, come l’usura.

Ciò deve spingere ad accelerare la capacità di risposta complessiva del sistema per assicurare un rapido accesso al credito legale e, parallelamente, l’intercettazione di quegli indicatori spia di operazioni sospette per evitare un uso distorto dei finanziamenti.

Fonte: Prefettura di Firenze