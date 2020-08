Furti con la tecnica dell'abbraccio, arresti a Firenze e Dicomano

Tre persone sono state arrestate nel Fiorentino per due diversi casi di furto con la 'tecnica dell'abbraccio'. Si tratta di un modus operandi diffuso: si individua la vittima, si circuisce con argomentazioni futili e si abbraccia per portarle via soldi o oggetti di valore; spesso le vittime sono persone anziane.

I carabinieri sono intervenuti a Borgo San Lorenzo perché un 83enne ha denunciato un furto di una collanina da 1.500 euro. L'uomo era stato abbracciato in via Pecori Giraldi da un malvivente, che gli ha tolto la collanina, è salito in auto ed è scappato. I militari hanno individuato i due ladri a Dicomano, un 38enne e un 27enne, e li hanno arrestati.

L'altro caso è avvenuto a Firenze in via Bovio. I carabinieri hanno individuato una donna che con fare sospetto si aggirava nei pressi di un anziano e l'hanno riconosciuta. Era una 24enne che nei giorni precedenti aveva sottratto con la suddetta tecnica due orologi di valore a due anziani. Per questo è stata arrestata.