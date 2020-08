Giorni raddoppiati, metà aree, no assembramenti: la Scandicci Fiera 2020 in sicurezza anticovid

Scandicci Fiera 2020 si terrà da mercoledì 23 settembre a domenica 11 ottobre, su una superficie di 8000 mq (6000 mq coperti) nell’area compresa tra piazza Resistenza, via Luzi, via Francoforte sull’Oder e via Rialdoli, oltre a via Pascoli; quest’anno non cambierà la viabilità e non saranno chiuse le strade (ad eccezione di via Francoforte sull’Oder). E’ questo il format della Fiera pensato per evitare gli affollamenti – in genere la Fiera dura 9 giorni, quest’anno 19, e di solito è organizzata su oltre 18 mila mq – e garantire così la sicurezza anticovid, con un’organizzazione che prevede l’accesso contingentato ai padiglioni e distanziamenti anche per chi è in attesa di entrare; il progetto di Scandicci Fiera 2020 è stato presentato da Sicrea – Eventi e comunicazione che si è aggiudicata l’organizzazione della Fiera a seguito da un Bando pubblico presentato dal Comune di Scandicci, in cui erano dettate le linee guida per far fronte alle esigenze straordinarie del periodo; rispetto alla proposta iniziale gli organizzatori hanno concordato di ritardare l’inaugurazione di una settimana (inizialmente era fissata per il 16.9), anche per evitare concomitanze di date con le elezioni regionali e conseguenti aggravi operativi per forze dell’ordine e istituzioni impegnate ai seggi. La scelta organizzativa di non cambiare nei fatti la viabilità per il periodo della Fiera va anche incontro alle esigenze dei residenti della zona, evitando la chiusura delle strade per oltre il doppio dei giorni rispetto agli altri anni.

Tra le misure che saranno adottate per garantire la sicurezza della Fiera ci saranno accessi controllati, percorsi a senso obbligato per l’entrata e l’uscita, aree aperte per l’incolonnamento distanziato, distribuzione di gel igienizzante, monitoraggio con personale abilitato.

Così come presentata dagli organizzatori, l’edizione 2020 sarà una fiera “sicura, motore della ripresa economica, digitale, inserita nel centro, connessa, gustosa, piena di eventi”.

Così come negli ultimi anni sarà una fiera accessibile (in questa edizione non saranno necessari percorsi dedicati, dal momento che tutte le superfici saranno prive di barriere) e green, senza l’utilizzo di plastica usa e getta per la somministrazione di cibi e bevande.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa