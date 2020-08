Elisoccorso a Ponte a Cappiano, grave un 36enne

Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso per un incidente stradale avvenuto a Ponte a Cappiano, frazione di Fucecchio. Ancora la dinamica del fatto avvenuto in via del Borgo non è nota. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio e un'automedica. Per il ferito, un 36enne rimasto coinvolto nell'impatto, è stato attivato il codice rosso. Il trasferimento da parte dell'elicottero sarà per il ricovero immediato al Cto di Careggi a Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO