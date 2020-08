Italian Jazz Quartet a Castelnuovo Berardenga e Vagliagli

Il Chianti Festival continua nel segno della musica. Domenica 9 agosto, alle ore 21.15, la manifestazione torna ad animare Castelnuovo Berardenga con l’esibizione in Piazza Marconi dell’Italian Jazz Quartet, produzione de Lo Stanzone delle Apparizioni, in replica martedì 11 agosto, alle ore 21.15, nella frazione castelnovina di Vagliagli. Martedì 11 agosto, alle ore 19, inoltre, il Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, ospiterà la serata musicale “Di Bega e di Gena - Viaggio tra Piemonte e Toscana trascurando la Liguria”.

Informazioni. Il Chianti Festival, promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire anche il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.

Fonte: Ufficio stampa