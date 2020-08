Pallacanestro Empoli, Marco Mosi nuovo Head Coach della prima squadra

Un gradito ritorno per la ripartenza biancoblu’, con Marco Mosi che prendera’ il timone di comando della prima squadra. Marco, sanminiatese di nascita, aveva gia’ allenato al Palalorenzoni dal 2011 al 2015 con ottimi risultati, sebbene i suoi primi passi li abbia fatti all’Etrusca S.Miniato partendo dal minibasket fino alle giovanili. In seguito passa al settore giovanile Don Bosco Livorno e poi l’avventura con noi. Ultima avventura ad Oleggio in serie B nel 2015/16.

Chiediamo al diretto interessato come si è riavvicinato in biancoblù e con quali propositi: "Gli impegni lavorativi mi hanno tenuto lontano dal campo, mi avrebbero tenuto lontano ancora, probabilmente in modo definitivo, ma la stima e la passione per la pallacanestro che intercorre tra me, Roberto Mencherini e la famiglia Mancini hanno fatto sì che il mio ritorno in panchina a Ponte a Elsa sia diventato obiettivo comune. Mi sento di dover ringraziare in special modo Roberto perchè anche in un momento del genere e con tutte le difficoltà , è riuscito a 'incastrare' le mie esigenze lavorative con la sua grande voglia di riportare una squadra senior importante alla Pallacanestro Empoli.

Negli anni passati abbiamo sempre costruito qualcosa di unico, qualcosa che si distingueva da quella che è la consuetudine in questo panorama, credo che la voglia di ripetere esperienze del genere sia e sarà il motore che guiderà questo progetto. La scelta degli attori protagonisti, i ragazzi, i giocatori è andata nella direzione dell'appartenenza, della voglia di emergere e competere, del sudore e sacrificio come unico elemento di valutazione e della gran voglia di giocare una pallacanestro che appassioni. La nostra ricetta sarà questa, l'obiettivo sarà quello di appassionare e competere con un dna marcatamente biancoblù."

