Ora è ufficiale il prossimo anno sarà Serie C silver. Il consiglio Federale a ratificato il passaggio del titolo sportivo dalla Libertas 1947 Livorno alla Pallacanestro Empoli, "cogliamo l’occasione di ringraziare il Presidente Roberto Consigli e tutto il consiglio della Libertas 1947Livorno per la gentile concessione, inoltre ringraziamo la società Biancorosso per la concessione del nullaosta al trasferimento del Titolo nel comune di Empoli".