Politiche sociali a Volterra, istituito tavolo sulla gestione dei casi complessi

L’attenzione verso i bisogni e le necessità della popolazione che vive difficoltà di carattere economico, sociale, di povertà culturale, etc. è un punto cardine di politiche sociali attive ed attente. Per questo motivo a Volterra è stato istituito un tavolo di condivisione e progettazione per la gestione dei casi complessi. Inoltre la crisi, sanitaria, economica e sociale che abbiamo affrontato e stiamo affrontando in questi mesi ha messo di fronte alla necessità di sapere agire in maniera ancora più coordinata per dare le migliori risposte nei più brevi tempi possibili.

"Questa iniziativa è molto importante per identificare e lavorare sulle fragilità presenti e che si presenteranno in futuro. La collaborazione tra la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera e il Comune di Volterra in questo progetto, che ha l’obiettivo di creare rete e condivisione tra tutti gli attori coinvolti nella gestione della complessità della materia, è un punto fondamentale per una migliore presa in carico delle difficoltà dei cittadini". affermano Eleonora Salvini – Vicesindaco, Assessora al Welfare e Manuel Impellizzeri – Consigliere con delega alle Politiche Sociali.

Fonte: Ufficio stampa