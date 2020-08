Regionali, a Pisa avvocatessa marocchina di fede islamica in lista per Ceccardi

Un'avvocatessa marocchina, e di fede islamica, nelle liste a supporto della leghista Susanna Ceccardi, candidata a presidente della Regione Toscana per il cdx. Il suo nome è Awatif Sadouk, ed è candidata nel collegio di Pisa.

"Ci fa molto piacere - commenta Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - che Sadouk sostenga Ceccardi e la coalizione. La Lega ha portato al Senato un nigeriano nero, Toni Iwobi, nessuno aveva mai avuto il coraggio di farlo. Noi premiamo chi viene in questo Paese e si integra: ovvio che chi viene qui per rubare, o cancellare la nostra identità, non venga visto bene. Invece avere dalla nostra parte persone come Sadouk o Iwobi, come tantissimi altri immigrati che vengono qui per lavorare, va benissimo, per noi ha un significato forte: noi non siamo razzisti, siamo contro l'illegalità".